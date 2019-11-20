Berker Güven, Kanal D’de ekrana gelen Zalim İstanbul dizisindeki ‘Nedim’ karakteri ile Türkiye- Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Drama Oyuncusu’ seçildi.

Nedim, intikamını almaya başladı

‘Nedim’; ‘Zalim İstanbul’un son bölümünde, yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkûm olduktan sonra ayağa kalkıp yürümeye başladı ve ona zor günler yaşatan herkesten tek tek intikamını almaya başladı.

Dizideki muhteşem performansıyla seyirciyi etkisi altına alan 'Nedim' karakterine hayat veren Berker Güven tüm dikkatleri üzerine çekti.

Zalim İstanbul'un konusu

Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir slagonu ile yayın hayatına başlayacak Zalim İstanbul dizisinde aslen Artvinli olan zengin iş adamı Agah Karaçay’ın yeğeni Nedim için Artvin’den temiz süt emmiş bir gelin getirmek istemesi ile başlar. Agah Karaçay çok zengindir her türlü imkanı vardır ama yeğeni Nedim tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Agah Karaçay’ın güzel eşi Yeliz oldukça havalı bir İstanbul hanım efendisidir. Oğlu Cenk’i yurt dışında okutan Yeliz Agah’ın yeğeni Nedim’i ise evinde görmek istemez. Seher ise çocukları ile Agah beyin boğaza nazır yalısında işe başlar ve çocukları ile yalının müştemilatında yaşamaya başlar. Ve olaylar bundan sonra gelişir.

Berker Güven (Nedim)

Berker Güven 1994 İzmir doğumlu Türk oyunudur. Babam filminde hayat verdiği karakter ile sevilen Berker Güven Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği Aleksi karakteri ile ismini duyurmuş ve dikkat çekmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema bölümü mezunu olan Berker Güven Zalim İstanbul dizisi ile çok büyük bir yükseliş yaşamayı bekliyor. Nedim karakteri Zalim İstanbul dizisinde çok ses getirecek bir karakter olacak.





Bu haberi de okudular Zalim İstanbul 19. bölümde Nedim hesaplaşmaya geliyor!

Bu haberi de okudular Zalim İstanbul’da büyük gelişme