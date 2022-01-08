Nefes alamıyoruz

ABD’nin George Washington Üniversitesi’nden bilim insanları, hava kirliliği ile erken ölüm bağlantısını karşılaştırdı. 13 bin kent incelendi. Buna göre dünyada 2.5 milyar insanın yaşadığı kentsel bölgelerde hava, ‘ölüm’ saçıyor. Sadece 2019’da, yani pandemiden bir yıl önce 1.8 milyon insan hava kirliliğine bağlı öldü. Metreküp başına kirli hava parçaçığı 10 mikrogram seviyesini aşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 2005’te, bu seviyenin üzerine çıkılmasının tehlikeli olduğunu açıklamıştı. Kentsel bölgelerde yaşayanların yüzde 86’sı, risk seviyesinin üzerine kirli hava soluyor.

1.2 MİLYON KURTULABİLİRDİ

Kirli havaya maruz kalmak, kalp ve damar hastalıkları, solunum hastalıkları, akciğer kanseri ve alt solunum yolu enfeksiyonu gibi sorunları tetikleyerek erken ölüm riskini yükseltiyor. Uzmanlara göre 2019’da kentsel bölgelerde yaşanan her 100 bin ölümün 61’i hava kirliliğinden kaynaklandı.

Bu can kayıplarının 1.2 milyonu, temiz hava sağlansaydı önlenebilirdi. En fazla kirlilik, son 20 yıldır Güneydoğu Asya’da yaşanıyor. Her 100 bin ölümden 84’ü kirli havaya bağlanıyor. 2019’da astım teşhisi konulan 1.85 milyon çocuğun, tarım, endüstri, fabrikalar, santraller ve araçların yarattığı kirlilikten etkilendiği belirlendi.