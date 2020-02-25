Bilim & Teknoloji Nefes almayan bir canlı keşfedildi

Nefes almayan bir canlı keşfedildi

Bilim & Teknoloji

Nefes almayan bir canlı keşfedildi

Bilim dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti.

25 Şubat 2020, Salı 21:49 Son Güncelleme:
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LiveScience'ın haberine göre, Tel Aviv Üniversitesi'nden evrim biyoloğu Dorothee Huchon liderliğindeki ekip, bir balık paraziti olan H. salminicola'nın mitokondriyal genoma sahip olmadığını, dolayısıyla nefes almasının yolu bulunmadığını ortaya koydu. Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan, H. salminicola'nın mikroskobik ve genetik incelemesi sırasında, bilinen tüm diğer canlıların aksine solunumdan sorumlu genler dahil parazitin mitokondiyasında depolanan DNA'nın küçük ama önemli bir bölümünün eksik olduğu fark edildi.

Zaman içinde çok hücreli özelliğini kaybetti

Myxozoa sınıfındaki diğer birçok parazit gibi denizanalarıyla uzaktan akraba olan mikroskobik yüzücü H. salminicola'nın, bir zamanlar denizanası atalarına daha çok benzediği ancak zaman içinde çok hücreli özelliğini kaybettiği ifade edildi.

Myxozoa sınıfındaki canlıların, hayvanlar aleminde en küçük genomlardan bazılarına sahip olduğu ifade ediliyor.

AA

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