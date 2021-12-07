Türkiye Nefes borusuna fıstık kaçan Aleyna hayatını kaybetti!

Nefes borusuna fıstık kaçan Aleyna hayatını kaybetti!

Türkiye

Nefes borusuna fıstık kaçan Aleyna hayatını kaybetti!

Gaziantep'te yediği fıstık yemek borusuna kaçan 5 yaşındaki Aleyna Kutlu hayatını kaybetti.

07 Aralık 2021, Salı 15:09 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi, fıstık yiyen kızı Aleyna’nın güçlükle nefes aldığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları küçük Aleyna'yı, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Aleyna, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yediği fıstığın nefes borusunu tıkaması nedeniyle öldüğü belirlenen Aleyna'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.



DHA

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