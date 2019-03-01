Nefes borusuna kaçan şeker minik Ali'yi öldürdü!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yediği şeker nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki Ali Elkatmış (2) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

01 Mart 2019, Cuma 12:08 Son Güncelleme:
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Nefes borusuna kaçan şeker minik Ali'yi öldürdü!

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şanlıurfa Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, evde ağzına attığı şeker nefes borusuna kaçan Ali Elkatmış, nefes alamayıp fenalaştı.

YÜZÜ MORARDI

Yüzü moraran Elkatmış’ın nefes almadığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

KURTARILAMADI

Gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, daha sonra hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Acil serviste tedavi altına alınan minik Ali, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DHA

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