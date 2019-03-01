Nefes borusuna kaçan şeker minik Ali'yi öldürdü!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yediği şeker nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki Ali Elkatmış (2) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şanlıurfa Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, evde ağzına attığı şeker nefes borusuna kaçan Ali Elkatmış, nefes alamayıp fenalaştı.
YÜZÜ MORARDI
Yüzü moraran Elkatmış’ın nefes almadığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.
KURTARILAMADI
Gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, daha sonra hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Acil serviste tedavi altına alınan minik Ali, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
DHA