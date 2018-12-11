Kanda oksijen taşıyan alyuvarların yapımında kullanılan demirin, vücut için 'altın' değerinde bir element olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hümeyra Amuca, eksikliğinin yol açacağı sorunlara dikkat çekti. Kanda yeterli düzeyde demir bulunmamasının alyuvar yapımını azaltacağını, kanda hemoglobin düzeyinin düşeceğini kaydeden Uzm. Dr. Amuca şu bilgileri verdi:

"Böylece organlarımıza oksijen taşınması azalır ve buna bağlı çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar. Demir eksikliği, besinlerle yeterli demir alınmaması, yeterli demirin alınması ama demirin mide bağırsak sistemimizden emilememesi ve kan kayıpları nedeniyle olur. Kırmızı et, balık, yumurta, kümes hayvanları, demir içeriği yüksek gıdalardır, yeterli tüketilmiyorsa demir eksikliği gelişme olasılığı yüksektir. Mide bağırsak ameliyatları, crohn, çölyak gibi hastalıklar, mide asidini azaltan ilaç kullanımı demirin emilimini azaltır.

Mide kanaması (ülser ya da kansere bağlı), hemoroid kanaması, adet kanamaları, bağırsak kanamaları (kolit ya da kansere bağlı) idrardan kanamalar, yaralanmalar, ameliyatlar ve sık kan bağışı nedeniyle olan kan kayıpları demir eksikliği anemisine neden olur. Buna bağlı halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, kulak çınlaması, solukluk, üşüme, konsantrasyon kaybı, hafıza problemleri yaşanır."

FAZLA İNEK SÜTÜ TÜKETEN ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLÜYOR

Uzm. Dr. Hümeyra Amuca, demir eksikliği anemisinin en çok erişkin kadınlarda, hamilelik döneminde artmış demir ihtiyacına bağlı ve adet dönemlerinde aşırı kan kaybına bağlı olarak görüldüğüne dikkat çekti. Erkeklerde demir eksikliği anemisinin kadınlara göre çok daha az görüldüğünü ifade eden Dahiliye Uzmanı Dr. Hümeyra Amuca, "Bebekler, çocuklar ve büyüme çağındakiler artmış demir ihtiyacına bağlı risk altındadır. Fazla miktarda inek sütü tüketen çocuklarda demir eksikliği anemisi görülür. Demir eksikliği anemisinde tırnaklarda kolay kırılma, ağız kenarında çatlaklar, dilde şişme, sürekli bacakları hareket ettirme isteği, toprak, kül, kağıt gibi şeyleri yeme isteği görülebilir" dedi.

Demir eksikliği anemisinin nedeninin mutlaka araştırılması gereken bir hastalık olduğunu vurgulayan Uzm.Dr. Hümeyra Amuca, bilinenin aksine demir ilaçlarının kilo aldırmadığını ancak eksik olan demirin mutlaka doktor gözetiminde verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

DHA