Muş Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde görev yaparken yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdinç Esenkaya ve pratisyen hekim Ahmet Dicle, hastalarının sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapıyor. Virüsü yendikten sonra görevlerinin başına dönen Esenkaya ve Dicle, Kovid-19'a yakalanan hastalarını iyileştirebilmek için canla başla çalışıyor.

Muş İl Sağlık Müdürlüğünün sağladığı imkanlar çerçevesinde hastalar için her türlü fedakarlığı gösteren doktorlar, gençler başta olmak üzere herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermesini istiyor.

"Hem doktor hem hasta olarak deneyimledim"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdinç Esenkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarını tedavi ederken virüse yakalandığını söyledi.

Zorlu bir sürecin ardından virüsü yendiğini, bu süreçte ailesinden ve sevdiklerinden uzak kaldığını belirten Esenkaya, şöyle konuştu:

"Hastalığa yakalandığımda en büyük korkum hayat arkadaşıma, aileme, sevdiklerime, mesai arkadaşlarıma ve topluma risk kaynağı olmak, onlara bulaştırmaktı. Bu hastalığı hem hekim hem hasta olarak deneyimlemiş biriyim. Farkına vardım ki toplumdaki bireyler sadece kendi sağlığı değil, çevrelerindekinin de sağlığını düşünmeli. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricam bana bir şey olmaz demesinler, başta maske kullanımı, sosyal mesafe ve temel hijyen önlemlerine dikkat ederek bu süreçte bizlere yardımcı olsunlar."