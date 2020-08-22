Nefes gücünü keşfetme oyunu çocuğunuzun eğlenmesini sağlarken yaratıcılığını da artıracak.

Gerekli malzemeler

Kağıt

Makas

Boya

Pipet

Oyunu oynamaya başlamadan önce hazırlığımızı yapalım. İki parmak genişliğinde, bir karış boyunda kağıt keselim. Sonra bu kağıdı boyayalım ve ön kısmına tırtıl yüzü çizelim. Daha sonra eşit ölçülerde bir ters bir düz olacak şekilde kağıdı katlayıp açalım. Bunu yapma nedenimiz kağıt bir aşağıda bir yukarıda olunca pipetle üflediğimizde havayı içine daha iyi alabilir.

Düz bir masaya yan yana kağıt tırtıllarınızı yerleştirip arkadan pipetle üfleyin. En iyi üfleyen kazansın.



