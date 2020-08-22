Etkinlik Rehberi Nefes gücünü keşfetme oyunu

Nefes gücünü keşfetme oyunu

Etkinlik Rehberi

Nefes gücünü keşfetme oyunu

Hem öğrenmek hem de eğlenmek için bir oyun arıyorsanız nefes gücünü keşfetme oyunumuz tam size göre. Minik tırtıllar yapıp nefesinizi kullanarak çocuğunuzla tırtıllarınızı yarıştırın.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 16:08 Son Güncelleme:
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Nefes gücünü keşfetme oyunu çocuğunuzun eğlenmesini sağlarken yaratıcılığını da artıracak.

Gerekli malzemeler

  • Kağıt
  • Makas
  • Boya
  • Pipet

Oyunu oynamaya başlamadan önce hazırlığımızı yapalım. İki parmak genişliğinde, bir karış boyunda kağıt keselim. Sonra bu kağıdı boyayalım ve ön kısmına tırtıl yüzü çizelim. Daha sonra eşit ölçülerde bir ters bir düz olacak şekilde kağıdı katlayıp açalım. Bunu yapma nedenimiz kağıt bir aşağıda bir yukarıda olunca pipetle üflediğimizde havayı içine daha iyi alabilir.

Düz bir masaya yan yana kağıt tırtıllarınızı yerleştirip arkadan pipetle üfleyin. En iyi üfleyen kazansın.

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