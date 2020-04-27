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Sigorta Nefes Kredisi bugün devereye girdi! 6 milyarlık kredi verilecek

Nefes Kredisi bugün devereye girdi! 6 milyarlık kredi verilecek

Sigorta

Nefes Kredisi bugün devereye girdi! 6 milyarlık kredi verilecek

Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak.

27 Nisan 2020, Pazartesi 14:17 Son Güncelleme:
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibarıyla yeniden devreye alıyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." dedi.

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