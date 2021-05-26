Ekonomi Nefes kredisi ile ilgili detaylar belli oldu! 10 banka katılıyor…

Nefes kredisi ile ilgili detaylar belli oldu! 10 banka katılıyor…

Ekonomi

Nefes kredisi ile ilgili detaylar belli oldu! 10 banka katılıyor…

Merakla beklenen ‘nefes’ kredisi ile ilgili detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında duyurdu. İşte 10 bankanın katıldığı yeni kredi fırsatı ile ilgili detaylar…

26 Mayıs 2021, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘nefes’ kredisi ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla '2021 Nefes Kredisi', 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir.

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