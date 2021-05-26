Nefes kredisi ile ilgili detaylar belli oldu! 10 banka katılıyor…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘nefes’ kredisi ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla '2021 Nefes Kredisi', 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir.