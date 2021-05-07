Nefese kuvvet (Oyun)
Okul öncesi dönemde nefesi kontrol etmeyi öğrenebilen çocuklar, okuma yazma dönemi başladığında bu kazanımdan fayda görürler. Bu oyun sayesinde çocukların hem nefes kontrolü gelişir hem de koordine etme potansiyelleri artar.
07 Mayıs 2021, Cuma 11:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler: Karton, ponpon, pipetler, kalem. Yaş: 4-7
NASIL OYNANIR? Büyükçe bir kartonun kısa kenarlarının ortasına gelecek şekilde birer dikdörtgen çizin. Bunlar sahadaki kaleler. Top olarak bir ponpon, araç olarak da pipetleri kullanın. Çocuğunuz pipetle üfleyerek karşı kaleye gol atmaya çalışsın. Bakalım maçı kim kazanacak? Bu oyunu pinpon topuyla da oynayabilirsiniz.