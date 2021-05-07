Nefese kuvvet (Oyun)

Malzemeler: Karton, ponpon, pipetler, kalem. Yaş: 4-7





NASIL OYNANIR? Büyükçe bir kartonun kısa kenarlarının ortasına gelecek şekilde birer dikdörtgen çizin. Bunlar sahadaki kaleler. Top olarak bir ponpon, araç olarak da pipetleri kullanın. Çocuğunuz pipetle üfleyerek karşı kaleye gol atmaya çalışsın. Bakalım maçı kim kazanacak? Bu oyunu pinpon topuyla da oynayabilirsiniz.