Magazin Nefesler tutuldu! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Nefesler tutuldu! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Nefesler tutuldu! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı ve final kararı alınan Arıza dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza 29. bölüm fragmanı haberimizde...

01 Nisan 2021, Perşembe 22:18 Son Güncelleme:
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O3 Medya tarafından hazırlanmakta olan Arıza’nın son haftalarda Teşkilat isimli TRT1 dizisinin başlaması ile birlikte reytinglerde düşüşe geçmişti. 30. bölümde final yapacak Arıza'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı.

Nefeslerin tutulduğu aksiyon dolu sahnede Ali Rıza, Burak’la hesaplaşmak için harekete geçiyor. Ali Rıza’yı şaşırtan manzara büyük merak konusu olurken, heyecan dolu bu anlar akıllara, “Ali Rıza, Burak’tan intikamını alabilecek mi?” sorusunu getiriyor.


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