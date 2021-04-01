Nefesler tutuldu! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

O3 Medya tarafından hazırlanmakta olan Arıza’nın son haftalarda Teşkilat isimli TRT1 dizisinin başlaması ile birlikte reytinglerde düşüşe geçmişti. 30. bölümde final yapacak Arıza'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı.

Nefeslerin tutulduğu aksiyon dolu sahnede Ali Rıza, Burak’la hesaplaşmak için harekete geçiyor. Ali Rıza’yı şaşırtan manzara büyük merak konusu olurken, heyecan dolu bu anlar akıllara, “Ali Rıza, Burak’tan intikamını alabilecek mi?” sorusunu getiriyor.



