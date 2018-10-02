Nefis muhallebili kadayıf tarifi…

Hazırlama suresi 20 dk

Pişme süresi 25 dk

Kaç kişilik 12 kişilik

Muhallebili kadayıf çanakları

Malzemeler

250 gr kadayıf

2 tatlı kaşığı pudra şekeri

100-150 gr kadar tereyağı muhallebisi için

3 bardak süt

1 su bardağından 2 parmak eksik un

Yarım su bardağı toz seker

Yarım paket vanilya

İki kaşık margarin

Yapılışı

Kadayıflarımızı minik minik doğrayıp, eritip ılıttığımız tereyağı ve pudra şekeri ile bir güzel harmanlıyoruz. Muffin kalıplarına pay edip çay bardağı yardımı ile ortalarına bastırıp çanak şekli oluşturuyoruz. 180°'derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkarınca soğumasını bekleyip o şeklide kalıptan çıkarın sıcak iken çıkarmaya çalışırsanız kırılabilir. Muhasebesini normal bir şekilde yapın ve soğuyan çanakların ortasına doldurun. Üzerini istediğiniz malzeme ile süsleyip, soğuk servis edin.