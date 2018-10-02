Nefis muhallebili kadayıf tarifi…
www.favorilezzetler.com yazarı EylemÇelik'ten nefis bir muhallebili kadayıf tarifi…
Hazırlama suresi 20 dk
Pişme süresi 25 dk
Kaç kişilik 12 kişilik
Muhallebili kadayıf çanakları
Malzemeler
250 gr kadayıf
2 tatlı kaşığı pudra şekeri
100-150 gr kadar tereyağı muhallebisi için
3 bardak süt
1 su bardağından 2 parmak eksik un
Yarım su bardağı toz seker
Yarım paket vanilya
İki kaşık margarin
Yapılışı
Kadayıflarımızı minik minik doğrayıp, eritip ılıttığımız tereyağı ve pudra şekeri ile bir güzel harmanlıyoruz. Muffin kalıplarına pay edip çay bardağı yardımı ile ortalarına bastırıp çanak şekli oluşturuyoruz. 180°'derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkarınca soğumasını bekleyip o şeklide kalıptan çıkarın sıcak iken çıkarmaya çalışırsanız kırılabilir. Muhasebesini normal bir şekilde yapın ve soğuyan çanakların ortasına doldurun. Üzerini istediğiniz malzeme ile süsleyip, soğuk servis edin.