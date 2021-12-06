Magazin Nefise Karatay'ın acı kaybı!

Nefise Karatay'ın acı kaybı!

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Nefise Karatay'ın acı kaybı!

1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay'ın kuzeni hayatını kaybetti. Nefise Karatay acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

06 Aralık 2021, Pazartesi 14:09 Son Güncelleme:
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2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine giren, 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, kızı ve eşiyle birlikte sakin bir yaşamı tercih etti.

Maya'nın doğumundan sonra kariyerine ara veren ve tüm ilgisini ailesine yönelten eski manken ve sunucu, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor.

Karatay'dan bu kez acı haber geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden halasının oğlunu kaybettiğini duyurarak acı haberini takipçileri ile paylaştı.

'ÇOK ERKEN BİR KAYIP'

Nefise Karatay, kuzeninin fotoğrafına; “Çok üzgünüm. Yine çok erken bir kayıp yaşıyoruz ailemizde… Mekanın cennet olsun Oktay Ağabeyciğim. Çok ani bir kayıp şoktayız. Hala bilinen bir hastalığı da yoktu” notunu düştü.

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