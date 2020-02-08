Magazin Nehir Erdoğan kendi kendini ele verdi

Nehir Erdoğan kendi kendini ele verdi

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Nehir Erdoğan kendi kendini ele verdi

Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı esprili pilates paylaşımı ile gülümsetti.

08 Şubat 2020, Cumartesi 19:34 Son Güncelleme:
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TRT1 ekranında Çarşamba akşamları yayınlanmakta olan "Benim Adım Melek" dizisinde performansıyla kendine hayran bırakan Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı esprili pilates paylaşımı ile gülümsetti.

Güzel oyuncu, pilates sırasında yırtık olduğu ortaya çıkan yeşil çoraplarıyla da gündem oldu.

Bu paylaşımda Nehir Erdoğan, “Fotoğrafta çorap topuğu eprimesi var” diyerek de kendi kendini ele verdi.

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