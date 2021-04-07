Nehir, Ezgi ve Seyit’in büyük başarısı

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden, her yıl dünya genelinde yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Brown, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nden üç öğrenciyi tam burslu olarak kabul etti. Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi’nde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümleri’ne; Dicle Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü’ne tam burslu olarak kabul edildi.

Kolejinin Fen ve Teknoloji Liseleri ile Anadolu Liselerinden mezun olacak yaklaşık 35 öğrenci, ABD ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden lisans eğitimi için kabul aldılar. 2011-2021 yılları arasında yurt dışı kabul alan mezunlarının sayısı bu yıl ile 50’yi aşkın üniversitede 120’yi geçti…