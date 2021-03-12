Kültür & Sanat Nehir Gibi Konuşurum: Babam bir nehir gibi konuştuğumu söylüyor

Nehir Gibi Konuşurum: Babam bir nehir gibi konuştuğumu söylüyor

Kültür & Sanat

Nehir Gibi Konuşurum: Babam bir nehir gibi konuştuğumu söylüyor

Konuşmaya başlarken bazen ne kadar zordur o ilk kelimeyi bulmak. Bazen doğru kelimeyi hiç bulamaz, bazen de bulduklarımızla yeteri kadar iyi ifade edemeyiz duygularımızı.

12 Mart 2021, Cuma 15:17 Son Güncelleme:
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Kanadalı şair Jordan Scott, bu kitabında kendi kekemelik deneyiminden yola çıkarak müthiş bir hikayeye imza atmış “Nehir Gibi Konuşuyorum”da. Bir şiir olarak akan metnin içinde bir şiir gibi ışıldayan çizimler ise, yine Kırmızı Kedi Çocuk’un Türkçe yayımladığı resimli kitap “Şehirdeki Küçük”ten tanıdığımız ödüllü çizer Sydney Smith’e ait. 

Sosyal hayatında kekemeliğin zorluklarıyla boğuşan küçük bir çocuğun, en yakınından, babasından aldığı cesaretle yoluna devam edebilme gücü bulması, yüreğimizi yer yer acıtsa da, umudun ve sevginin ışığıyla içimize nehirler akıtıyor. “Nehir Gibi Konuşurum”, 

kekemelik ya da farklı bir sebepten konuşma güçlüğü çeken, kendini yalnız hisseden tüm çocuklar için iyileştirici, büyüleyici, unutulmaz bir hikaye. 

Bakış açısı değiştirmenin hayatın akışını da nasıl değiştireceğini, zihinlere kazınacak biçimde ifade ediyor. Ayrıca herkesin kendi konuşmasını ve sesini duyabilmesi, biraz durup kendini dinlemesi için de önemli bir fırsat sunuyor. New York Times tarafından 2020’de Yılın En İyi Resimli Çocuk Kitabı seçilen “Nehir Gibi Konuşurum”, şair Gonca Özmen’in çevirisiyle Türkçe yayımlandığı için mutluyuz. Her yaştan okura ulaşmasını dilerim.

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