Nehirde boğulan gencin ölümünde sosyal medya iddiası!

Dün akşam saat 21.00 sularında Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri'nde meydana gelen olayda Cemil Şerekioğlu ve arkadaşları 18 yaşındaki Ö.F.B. ve yine 18 yaşındaki Y.A. suya atladı.

Gençler suyun içinde çırpınmaya başlayınca çevredekilerin ihbarları üzerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ö.F.B. ve Y.A. ekipler tarafından kurtarılırken genç Şerekioğlu'na ulaşılamadı.

Yaklaşık bir saatlik bir arama çalışması ile cansız bedenine ulaşılan Şerekioğlu'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Şerekioğlu'nun cesedi, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Cemil Şerekioğlu için Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şerekioğlu ailesinin yakınları güçlükle ayakta durdu, Cemil Şerekioğlu’nun cenazesi, kılınan namazından ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'VİDEO ÇEKMEK İÇİN ATLADILAR' İDDİASI

Öte yandan Cemil Şerekioğlu ve iki arkadaşının bir sosyal medya platformunda video paylaşmak için nehre atladıkları iddia edildi.