Nehirde boğulan gencin ölümünde sosyal medya iddiası!
Hatay'da dün akşam saatlerinde iki arkadaşı ile birlikte Asi Nehri'ne atlayan 19 yaşındaki Cemil Şerekioğlu bugün toprağa verildi. Şerekioğlu ve arkadaşlarının nehre sosyal medyada video paylaşmak için atladıkları iddia edildi.
03 Kasım 2021, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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Dün akşam saat 21.00 sularında Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri'nde meydana gelen olayda Cemil Şerekioğlu ve arkadaşları 18 yaşındaki Ö.F.B. ve yine 18 yaşındaki Y.A. suya atladı.
Gençler suyun içinde çırpınmaya başlayınca çevredekilerin ihbarları üzerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ö.F.B. ve Y.A. ekipler tarafından kurtarılırken genç Şerekioğlu'na ulaşılamadı.
Yaklaşık bir saatlik bir arama çalışması ile cansız bedenine ulaşılan Şerekioğlu'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Şerekioğlu'nun cesedi, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Cemil Şerekioğlu için Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şerekioğlu ailesinin yakınları güçlükle ayakta durdu, Cemil Şerekioğlu’nun cenazesi, kılınan namazından ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
'VİDEO ÇEKMEK İÇİN ATLADILAR' İDDİASI
Öte yandan Cemil Şerekioğlu ve iki arkadaşının bir sosyal medya platformunda video paylaşmak için nehre atladıkları iddia edildi.