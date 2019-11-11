- Yurt dışına açılma planınız var mıdır?

Aslında açıldım. Daha önceden Bulgaristan'da bir film çektim. Fatih Akın'ın filminde oynadım. Nuri Bilge Ceylan'ın, Semih Kaplanoğlu'nun filminde oynadım. Onların hepsi yurtdışında gösterildi. Ama Hollywood gibi bir şey soruyorsan, ben kendi dilimde bir şey yapmak istiyorum. Kendi dilim dışında bir şeyi çok rahat oynayamam.

- Hayran olduğunuz şey nedir?

Fenerbahçe.

- Gümüşlük'te hayat nasıl? Takım nasıl gidiyor, yolunda mı her şey? Yakında film geliyor mu, bekleyelim mi?

Gümüşlük'te hayat sakin. Takım iyi başladı lige. Yakında film geliyor. Bekle, ben de ne zaman bilmiyorum. :)





"Tavlada zar atamıyorum"

- Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?

Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum. :)

- İplememek deyince akla gelen ilk kişisiniz. Bu sadece rollerinizden mi ibaret, yoksa hayatta ciddiye alacak hiçbir şey yok mu?

Bir sevgilim bir keresinde bana "Hayatı ciddiye almamayı çok ciddiye alıyorsun" demişti. Bazı şeyleri fazla abartmamak lazım, yaşamak da onlardan biri.

- Kitabınızda Kuşadası-Söke yol ayrımında otostop çektiğinizden bahsetmiştiniz. Herhangi bir otostop taktiğiniz var mı? Otostop çekerken nasıl insanlarla tanıştınız?

Ondan kitapta çok uzun bahsetmedim. Oradaki otostoptan. Zira çok tehlikeli bir adam durdu. Yani sanırım istihbarat elemanı falandı. otostop taktiği... çok yolun birleştiği kavşaklardan 200 metre falan açılıp otostop yapman lazım. O zaman şansın olur. Bir de bir kadın varsa yanında zaten binersin arabaya. Aslında sadece otostop hikayeleriyle alakalı bir şey yapmayı düşünüyorum.



