Magazin Nejat İşler Çukur'a veda etti

Nejat İşler Çukur'a veda etti

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Nejat İşler Çukur'a veda etti

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde İrem Sak'ın ayrılığının ardından Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler diziden ayrıldı.

26 Ocak 2021, Salı 09:35 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Final sezonu işlenen Çukur'da Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler Çukur'dan ayrıldı.

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Dizide Çağatay Erdenet rolünü canlandıran Nejat İşler'in Çukur'dan ayrılması sonrası tek Erdenet olarak Kulkan kaldı.

'Güle güle Çağatay'

Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da Nejat İşler'e veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bir şeyi unuttun Çağatay "Koçovalılar asla unutmaz." Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söyle. Güle güle Çağatay. Teşekkürler Nejat İşler." ifadeleri kullanıldı.

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