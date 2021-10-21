Nejat İşler: Kimseye mecbur değilim
Ünlü oyuncu Nejat İşler, Milliyet Sanat dergisine röportaj verdi. İlginç ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
21 Ekim 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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- “Mecburiyetleri olan bir hayatı tercih etmedim. 50 yaşındayım, ne evlendim ne çocuk yaptım. Çok bağım yok. Hayatımı küçülttüm, kimseye kulak asmadım.”
- “Fenerbahçe’den bir iş geldiğinde hemen yapıyorum, hiç sorgulamam. Hayır diyemem.”
- “Bodrum Gümüşlük’teki evimi kapattım. Artık orada saklanamıyordum, çok ortadaydım. İstanbul’da kalabalıkta kaybolmak daha kolay.”
- “Sıfır yakalı bir şey giyemem, daralıyorum. Dar pantolon giymeyi sevmiyorum yeni pantolonlar var ya futbolcular giyiyor.
- Sette çok yabancı insan görmeyi sevmem, aramızda bir şey paylaşıyoruz ve birisi ona tanık oluyor.”
- “Normal hayatta rolü bazen prova yaparım. Yakınlarım alıştılar buna, ufak denemeler yaparım rolle ilgili. Sette garip garip hareketler yaparsın set arkadaşlarına. Suratlarından anlıyorum, ‘Ne yapıyor bu?’ diyorlar. Ben çalışıyorum oysa.”
- “Komedi oynamayı çok istiyorum. Mizah, dramdan daha zordur. Zekadan ziyade akıl ister. İşle ilgili seçimlerimde kiminle vakit geçireceğime dikkat ederim. Sette eğlenebiliyorsam; telefon rehberi bile oynarım.”
- “Nezaket benim için olmazsa olmaz bir kavram. Çocukluğumdan beri öyle. Bir şey kabalaşınca hoşuma gitmiyor. Ben de dışarıdan biraz kaba gibi gözüküyorum ama işte bana biçilen rol var, o yüzden öyle gözüküyor aslında.”
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