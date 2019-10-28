Nejat İşler'in son hali şaşırttı
5 yıl önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşen Nejat İşler'in son hali sevenlerini şaşırttı
Oyuncu Nejat İşler, 2014’te septik şok geçirdikten sonra 3 ay komada kalmış, iyileştikten sonra da Bodrum- Gümüşlük’e yerleşmişti.
Yorgun ve keyifsiz
Oyuncuyu önceki gün Bodrum sokaklarında görenler tanımakta güçlük çekti. Dostlarıyla bir araya gelen Nejat İşler’in yorgun ve keyifsiz hali dikkat çekti.
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