Bir dönemin efsane müzik gruplarından Mavi Işıklar’ın kurucusu ve solisti Nejat Toksoy yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Nejat Toksoy kimdir? İşte Nejat Toksoy hakkında merak edilenler…

NEJAT TOKSOY KİMDİR?

1946 doğumlu Nejat Toksoy Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solistidir. 1960’ların ünlü gruplarından Mavi Işıklar Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964’te İstanbul Erkek Lisesi’nde kuruldu. ‘Twist temposunda’ icra ettikleri ‘Helvacı Helva’ türküsüyle Hürriyet’in ilk kez düzenlediği ‘Altın Mikrofon’ yarışmasına katılıp ikinci oldular. Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Plak çıkardılar, konserler verdiler, gece kulüplerine çıktılar, ödüller aldılar. Mavi Işıklar işin şov kısmını da ihmal etmeyen, bir örnek sahne kostümleri diktiren, sahneye bir yatak odası kurup pijamalarla çıkan gencecik beş delikanlının hikayesiydi.

Mavi Işıklar bir dönem devam etti sonra dağıldı. 90’larda yeniden bir araya gelip Kırkbeşlik Bar’da konser verdiler. Solist Nejat Toksoy o Açıkhava konserleri ile hafızalara kazındı.

Nejat Toksoy 1969’da Leyla Balaban’la evlendi. Kızı Derya Toksoy dünyaya geldi. Kızı 2010 yılında Derya Toksoy’u kanserden kaybeden usta isim Nejat Toksoy, aynı yıl eşi Leyla Balaban’ı da kaybetti.



