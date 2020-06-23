Neler Oluyor Hayatta programında gergin anlar

Mahkemede, “Eşine sevgisinden duygularına engel olamadı” diyen sanık avukatı Yaşar Altürk Kanal D ekranında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına görüntülü bağlandı.

Sanık avukatı Yaşar Altürk’ün sözleri Ural ve Namlı’yı çileden çıkardı. Sanık avukatı Altürk’ün sözlerini sabırla dinlemeye çalışan Hakan Ural sonunda öfkelendi. Avukat “Müvekkilim eşini sevmektedir o nedenle bir şans tanımakta yarar var” dedi. “Sizin başınıza ya da sevdiğiniz birinin başına gelmiş olsaydı saygıyla karşılar mıydınız?” sorusuna karşılık avukatın verdiği yanıt stüdyodaki tansiyonu iyice yükseltti.

'Sakat kalabilirdim'

Daha fazla sinirlerine hakim olamayan Hakan Ural, avukatı yayından aldı. Ural ayrıca İçişleri ve Aile bakanlığına da seslendi.

Öte yandan programa görüntülü bağlanan mağdur Nurtaç Canan, barışmanın söz konusu olamayacağını belirtti. “Sakat kalabilirdim” diyerek sanık avukatına tepki gösterdi.



