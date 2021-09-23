Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar “Neler Oluyor Hayatta” programına özel açıklamalar yaptı.

Festivalin Türkiye için önemini anlatan Bayraktar; “Teknofest Türkiye’nin en büyük dönüşüm rüzgarıdır. Bu sene 81 il ve 111 ülkeden katılım oldu. Ülkemiz, savunma sanayisinde dünyaya parmak ısırtan başarısını diğer tüm sivil alanlarına yaymak için gerekli insan kaynağını ve kültürel dönüşümü Teknofest’te yapacak” dedi.

Hakan Ural’ın “Festivale gençlerin yoğun ilgisi var” sözlerine ise Selçuk Bayraktar; “Burada yarışan genç kardeşlerimiz teknolojinin şampiyonu olacaklar” şeklinde cevap vererek gençlerin başarısını vurguladı.