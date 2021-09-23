Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural Teknofest'i ziyaret etti
Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programı sunucusu Hakan Ural Teknofest’i ziyaret etti. Festival kapsamında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ural, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile buluştu.
23 Eylül 2021, Perşembe 21:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar “Neler Oluyor Hayatta” programına özel açıklamalar yaptı.
Festivalin Türkiye için önemini anlatan Bayraktar; “Teknofest Türkiye’nin en büyük dönüşüm rüzgarıdır. Bu sene 81 il ve 111 ülkeden katılım oldu. Ülkemiz, savunma sanayisinde dünyaya parmak ısırtan başarısını diğer tüm sivil alanlarına yaymak için gerekli insan kaynağını ve kültürel dönüşümü Teknofest’te yapacak” dedi.
Hakan Ural’ın “Festivale gençlerin yoğun ilgisi var” sözlerine ise Selçuk Bayraktar; “Burada yarışan genç kardeşlerimiz teknolojinin şampiyonu olacaklar” şeklinde cevap vererek gençlerin başarısını vurguladı.
BUNLARI DA OKUYUN