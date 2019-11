Nem terapisine hazır olun!

CİLDİNİZ ACAIBERRY DOKUNUŞUYLA YENİLENSİN

HİNDİSTAN CEVİZİ MUCİZESİ

ESNEK VE PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN: COTTON CANDY&VANILLA

NEMLENİRKEN FERAHLAMANIN YOLU 'FRESH CİTRUS'

JUICY MANGO İLE GENÇLEŞİN

Güneşin etkisini hissetmeye başladığınız bu günlerde cildinizi nemlendirirken aynı zamanda mis gibi yaz meyvelerinin kokularını hissetmeniz için Flormar’dan yeni bir koleksiyon; Bath& BodyYaz meyvelerinin enfes kokularından ve isimlerinden ilham alan koleksiyonda Mixed Berries, Cream Coconut, Cotton Candy&Vanilla, Fresh Citrus ve Juicy Mango olmak üzere beş farklı koku seçeneği bulunuyor. Bu taze yaz kokuları el kremi, mini el kremi, vücut losyonu, duş jeli ve body mistgibi geniş ürün yelpazesi ile günlük bakımı keyifli hale dönüştürüyor.Eşsiz formüle sahip ‘Mixed Berries’; A, C, E vitaminleriyle cildinizi yenilerken Acai Berry özüyle güçlendirilmiş çilek ve vişne kokularıyla yaz aylarının tazeliği cildinize yansıyacak.Cildinizin yeni sıra daşı ‘Creamy Coconut’ içerdiği Hindistan cevizi özü ve antioksidanlar sayesinde cildinizi korurken tahrişlere savaş açıyor. Hindistan cevizinin cildinize uyumuna bayılacaksınız!Shea yağının güçlü nemlendirme etkisiyle cildinizin esnekliği ve yumuşaklığı koruma altına alan Cotton Candy&Vanilla’nın şeftali, muz ve vanilya aroması ile bütün yaz cildinizi şımartacak.Cildinize nemden çok daha fazlasını sunan Fresh Citrus’da bulunan C vitamini, limon meyvesinin antibakteriyel özelliği ve yoğun turunçgil aroması sayesinde cildiniz neme doyacak.Turunçgil, mango ve çileğin eşsiz kokuları eşliğinde ışıldamaya hazır olun! A ve C vitaminleri tarafından zengin Mango Özü’nün yaşlanma karşıtı özelliğiyle dolu olan ‘Juicy Mango’ cildinizin yenilenmesini sağlayarak cilt kusurları veleke oluşumunu geciktirecek.