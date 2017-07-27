Nem terapisine hazır olun!
Kişisel bakımınıza eğlence katan Flormar’ın yepyeni Bath&Body koleksiyonu ile cildiniz neme, vitaminlere ve bakıma doyacak
Güneşin etkisini hissetmeye başladığınız bu günlerde cildinizi nemlendirirken aynı zamanda mis gibi yaz meyvelerinin kokularını hissetmeniz için Flormar’dan yeni bir koleksiyon; Bath& Body
Yaz meyvelerinin enfes kokularından ve isimlerinden ilham alan koleksiyonda Mixed Berries, Cream Coconut, Cotton Candy&Vanilla, Fresh Citrus ve Juicy Mango olmak üzere beş farklı koku seçeneği bulunuyor. Bu taze yaz kokuları el kremi, mini el kremi, vücut losyonu, duş jeli ve body mistgibi geniş ürün yelpazesi ile günlük bakımı keyifli hale dönüştürüyor.
Yaz meyvelerinin enfes kokularından ve isimlerinden ilham alan koleksiyonda Mixed Berries, Cream Coconut, Cotton Candy&Vanilla, Fresh Citrus ve Juicy Mango olmak üzere beş farklı koku seçeneği bulunuyor. Bu taze yaz kokuları el kremi, mini el kremi, vücut losyonu, duş jeli ve body mistgibi geniş ürün yelpazesi ile günlük bakımı keyifli hale dönüştürüyor.