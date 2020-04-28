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Futbol Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

Futbol

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan ünlü teknik adam Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulübün yaptığı teklifi kabul edebileceğini söyledi.

28 Nisan 2020, Salı 20:12 Son Güncelleme:
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Yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı. Hırvat teknik direktör ise sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun bulurken, teklifi kabul edebileceğini iletti.

Nenad Bjelica, son olarak Hırvatistan'da Dinamo Zagreb takımını çalıştırıyordu. Bjelica, özellikle Avrupa arenasında gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.


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