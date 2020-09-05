Futbol Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu

Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu

Futbol

Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin görüştüğü teknik adamlardan Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu.

05 Eylül 2020, Cumartesi 16:02 Son Güncelleme:
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Erol Bulut öncesi Fenerbahçe'nin görüştüğü teknik adamlardan olan Nenad Bjelica, ülkesi Hırvatistan'ın NK Osijek takımında teknik direktörlük görevine getirildi.

Hırvatistan ekibi NK Osijek, 49 yaşındaki Nenad Bjelica ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Nenad Bjelica, Erol Bulut'u göreve getiren Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasındaydı.

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