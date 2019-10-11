Neon ışıktan ses gömleği icat edildi
Bilim dünyasındaki yenilikler sadece bilime katkı sunmakla kalmıyor insanların hayatını da her geçen gün adım adım kolaylaştırmaya devam ediyor. Yapılan son çalışmalar işitme engelliler için giyilebilir buluşla sonuçlandı...
Neon ışıkların yer aldığı kıyafetleriyle tanınan İngiliz giyim firması CuteCircuit, duyma engellilerin müzik dinlemesi için bir gömlek üretti. ‘Ses gömleği’ adı verilen üründeki 16 sensör, müzikte kullanılan enstrüman ve ritimleri algılıyor. Sonra da bunu titreşim haline getiriyor. Böylece gömleği giyen kişi müziği vücudunda hissediyor. Gömleğin fiyatı 3 bin 673 dolar (21 bin 600 lira).