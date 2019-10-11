Neon ışıktan ses gömleği icat edildi

Neon ışıkların yer aldığı kıyafetleriyle tanınan İngiliz giyim firması CuteCircuit, duyma engellilerin müzik dinlemesi için bir gömlek üretti. ‘Ses gömleği’ adı verilen üründeki 16 sensör, müzikte kullanılan enstrüman ve ritimleri algılıyor. Sonra da bunu titreşim haline getiriyor. Böylece gömleği giyen kişi müziği vücudunda hissediyor. Gömleğin fiyatı 3 bin 673 dolar (21 bin 600 lira).