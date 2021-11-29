Neptün retro bitimi ve yılın son Güneş tutulması

Kasım ayının son günlerine veda edip Aralık ayına başlayacağımız bu hafta oldukça etkili gezegen hareketleriyle hayatımızı etkileyecek. Genel duruma baktığımızda retro sürecini bitirmekte olan Neptün ve yılın son Güneş Tutulması ön plana çıkıyor.

BERRAK ZİHİN – KORUNMADA MERKÜR

29 Kasım Pazartesi sabahı Merkür’ün Güneş’in kalbine, korunaklı bir dereceye geçmesiyle her türlü iletişim, toplantı, haberleşme alanlarında gelişme ve fırsatları devreye sokabiliriz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi açıklamak için çok uygun. Tefekkür etmek, plan yapmak için de sabah saatlerinden faydalanabiliriz. Zihnimiz son derece berrak ve aktif olacaktır. Düşüncelerimizi daha sonra değerlendirmek üzere mutlaka kâğıda dökelim.

Aynı gün akşamüzerine doğru da Mars-Neptün üçgenin kesinleşmesiyle enerjimiz ve harekete geçme dürtümüz daha spiritüel bir hal alabilir. Çevremizde yardıma ihtiyacı olana koşmak, manevi destekte sunmak yapılabilecek en uygun davranış olur.

30 Kasım Salı günü bu sefer ilişkilerimiz üzerinde etkili olacak Venüs-Neptün olumlu altmışlık açısı duygusal olarak hassaslaşmamızı sağlayabilir. İlişkilerimizdeki duygusal ihtiyacımız artabilir. Fedakârlık yapmamız gerekebilir. Sanatsal olarak da oldukça pozitif enerji sunan bu açıyı, eğer müzik, resim, şiir gibi yaratıcı bir alanda çalışıyorsanız değerlendirebilirsiniz.

NEPTÜN RETROSU BİTİYOR

Mars ve Venüs ile yapacağı bu güzel kontaklardan sonra hayaller gezegeni Neptün, 27 Haziran tarihinden beri devam ettiği retro hareketinde durağanlaşacak ve 3 Aralık itibarıyla Balık burcu yolculuğunda ileri doğru hareketine devam edecek.

Yaklaşık beş aydır haritalarımızda Balık burcunun bulunduğu ev konularında hayallerimizi gerçekleştirmede sorun veya erteleme yaşamış olabiliriz. Cuma gününden itibaren bu enerji tekrar düzeliyor. Yaşam sevincimiz, coşkumuz tekrar artacak. İdeallerimizi gerçekleştirme yolunda harekete geçebiliriz.

2021’DE SON GÜNEŞ TUTULMASI

4 Aralık Cumartesi günü saat 10.42’de 12 derece Yay burcunda yılın son Güneş Tutulmasını deneyimleyeceğiz. Kişisel haritalarımızda Yay burcunun bulunduğu ev konularında yeni bir döngüye başlayabilir ve yeni başlangıçlar yapabiliriz. Merkür’ün de yakın kavuşumda olması bu konularda düşünce, plan ve iletişim bazında değerlendireceğimizi düşündürüyor. Yükselen burcumuza göre değerlendirirsek;

Yükselen Koç: Seyahatler, yabancılarla yapılan işler veya yükseköğretimle ilgili konularda

Yükselen Boğa: Ortaklaşa kazanımlar, miras, nafaka, kredi ve bankalarla ilgili konularda

Yükselen İkizler: İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık ve danışmanlıklarla ilgili konularda

Yükselen Yengeç: Sağlık ve günlük çalışmalarla ilgili konularda

Yükselen Aslan: Çocuklar, aşk, hobiler ve sanatsal faaliyetlerle ilgili konularda

Yükselen Başak: Ev ve ailevi konularda

Yükselen Terazi: İletişim, ilköğretim, kısa yolculuklar, kardeşler ve kuzenlerle ilgili konularda

Yükselen Akrep: Maddi kaynaklar, sahip olunan değerler ve onların yönetimi ilgili konularda

Yükselen Yay: Kişilik, sağlık ve dış görünüş ile ilgili konularda

Yükselen Oğlak: Arka planda kalan, görünmeyen, kontrol edemediğimiz konularda ve sağlığımızı ilgilendiren konularda

Yükselen Kova: Arkadaşlar, sosyal gruplar ve bu gruplardaki etkileşimle ilgili konularda

Yükselen Balık: Kariyer, statü ve meslekle ilgili tüm konularda

Neptün’ün düz harekete geçmesi ve Yay burcundaki Güneş tutulmasının hayatınıza yenilikler ve güzellikler getirmesi dileklerimle.