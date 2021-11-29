Neptün retrosu son buluyor

HAYAL ETTİĞİNİZ HER ŞEY GERÇEKTİR!

“Bir kez görünenin arkasındaki görünmeyene doğru yönelttiğinde duygularını, içinde bulunduğun her durumun katı ve kabalığını fark edersin. Ve bir kez fark ettiğinde, sihir gibi bir şey başlar sende, sıyrıldıkça katı ve kaba olan senden, işte o zaman başlar görünmeyen görünür olmaya”

5 duyunun ötesinde, maddesel dünyanın dışına uzanıyormuşçasına boyutsuz, kalıpsız, sınırsız, manevi olarak anlamlandırılabilecek enerjileri yansıtan Neptün gezegeni, bireysellikten uzak, bütünsele olan inanç ile evrensel sevgi, şefkat, fedakârlık hislerini temsil eder. Neptün bu duyguların en saf halini idealleştiren gezegendir. Retro konumda olan Neptün, geçmişe döndüren, geçmişin gömülü kalmış duygularını su yüzüne çıkartan, geçmişin hayalleri ve hayal kırıklıkları ile yüzleştiren, duygusal hesaplaşmalar içinde kendimizle karşılaşmamıza olanak veren enerjileri içeren olayları bir nevi içe dönüş olarak tarif edebileceğimiz şekliyle hayatlarımıza taşıdığı bir dönemden geçtik. Derinlerde bir yerlerde en fazla arınması gereken yönlerimiz ile bizi karşılaştırmak isteyen Neptün retro dönemleri, toplumsal ve kişisel olarak kendi kendimiz ile yüzleşmemize olanak veren enerjileri hayatlarımıza yansıttı.

Geçtiğimiz Haziran ayının son günlerinden bu yana, karşılaştığımız olaylar, durumlar bir nevi bize ayna tutan, kendimizle yüzleşmemize olanak sağlayan koşulları kaçınmasız olarak hayatlarımıza kattı. Bunlar aslında içsel benliğimiz en duru halini alması gereken en saflaştırmaya yönelik ihtiyacı olan yönlerimizdi. Neptün’ün taşıdığı ruhsal boyutsalı, duygusal ilham zenginliği ile hayal gücünün ve sezgilerin yüksek seviyede hassas oluşunun yoğunluğu, aklın bilinçsel boyutu ile uyum göstermekte çeliştiğinde, gerçeklerden koparacak kadar yanıltıcı şekilde, aşırı hayalperest, yanıltıcı, aldanan, aldatıcı, dağıtan, kurban pozisyonuna sokan, zaaflara meylettiren duygulara yol açabilir. Bu içinde bulunulan koşulları yanlış değerlendirmeye sebep olacak kararlar almaya eğilim gösterebilecek bir psikoloji yaratacağı anlamına da gelir.

Geçmişin içinde kaybolmak, geleceğe doğru yol almak için isteksizlik, yaşama karşı duyulan hevesi kaybetmek yine retro sürecinin bir etkisi olarak bir süredir bizimle olabilir. Şimdi Neptün’ün ileri hareketine başlaması, idealize ettiği tüm duygu ve düşüncelerin realize edilmeye yönelik eylem ve arayışlara yöneleceğine, geleceğe yönelik hayallerin kuvvet kazanacağını gösteriyor. Geleceğe yönlendirmeden hemen önce bizlerde kendi üzerimize yönlendirdiğimiz bakışlarımız ile olduğumuz ve aslında olmamız gereken hâl arasındaki gerçek farkındalığa varmalı, bencilliğin, bireyciliğin uzağında kalan ego ile Neptün retrosunu tamamlamaya doğru yol almalıyız.

Hepimize güzel bir hafta dilerim.

Sevgiyle.