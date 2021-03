Neptün ve Venüs ile gelen yeniay: Şifa için muhteşem bir fırsat

Admetos engelleyen, uyuşturan, durduran etkisiyle eylemci ve savunmacı Mars'ı engelleyebilir. Birkaç gün daha kan dolaşımı, kas zedelenmeleri ve zayıflıkları, sindirim sistemi yavaşlamaları ve hazımsızlıklar konusunda temkinli olmaya devam edelim. Mars ve Admetos akciğerlerin daha çok üst kısımları, sinirler ve üst üyeler ile ilişkilendirilen İkizler burcunda kavuşum yaptıklarından bu bölgeler de hassas olacak. Omuz, el-kol incinmeleri, nefes zorlukları, solunum yolu enfeksiyonları, sinir ya da romatizma ağrıları gündeme gelebilir.

Hafta ortasında halsiz hissedebiliriz

Perşembe günü Güneş-Neptün kavuşumu gerçekleşecek. Güneş hayat enerjisi saçar, canlılık, vücut direnci verir, Neptün ise dağıtır, bulutlandırır, gölgeler. Güneş-Neptün kavuşumlarında enerjimiz, vücut direncimiz daha düşük olabilir. Hastalıklara, soğuk almaya, mantar benzeri nem kaynaklı deri enfeksiyonlarına daha açık olabiliriz. Bu hafta hava güzel olsa da üşütmemeye özellikle dikkat edelim. Neptün ile ilişkili hastalıklar hiç fark etmeden gelişir. "Mart kapıdan baktırır..." derler ya, Neptün de öyle. Özellikle Neptün yönetimindeki Balık burcunun hüküm sürdüğü bu günlerde eskilerin deyimiyle sırtımızdan yelek eksik olmasın. Özellikle nemli soğuğun uzun süreli sorunlara neden olabileceği günlerdeyiz. Yağmur, rutubet hatta nemli sıcak, sauna, banyo nemi bile sorunlara neden olabilir.

Kuru sıcağın şifası

Güneş'in kuru ve sıcak doğası Neptün kavuşumu ile gölgeleniyor. Gezegenlerin hiçbiri ateş elementinde olmadığından, ateş elementi eksikliği de bu etkiyi arttırıyor. Ateşin kuru ve sıcak doğasına daha çok ihtiyacımız olacak. Ağrı, sızı, sinüzit, burun akıntısı gibi şikâyetlerde ütülenmiş ya da kuru olarak ısıtılmış havlular, enfraruj sobaları gibi kuru sıcak uygulamalardan fayda görebiliriz. Yemeklerde baharatları, keskin tatları daha fazla kullanalım. Mutfağa, çalışma ya da oturma ortamlarına canlı renkler katalım. Hareketli müzikler dinlemeyi tercih edelim. Yerinde yürüme, step egzersizleri gibi evde kendimizi zorlamadan yapacağımız kısa zamanlı küçük aerobik hareketler kalp ve dolaşımı destekleyecektir. Böylece ateş elementi eksikliği etkilerini azaltmış olacağız.

Yeniay Neptün ve Venüs ile geliyor

Cumartesi günü Balık burcunun 23. derecesinde gerçekleşecek yeniay hem Neptün ile kavuşum yapıyor, hem de Neptün yönetiminde. Venüs de az bir dereceyle kavuşumda olacak. Venüs ve Neptün ilham, esin, ilahiye ulaşma etkileri katıyor yeniaya. Bu dönemde meditasyon, ruhsal çalışmalar özellikle etkili ve başarılı olacak. Bedeni şifa, ruhsal şifa kanalıyla geliyor. Uzun süredir devam eden, çareler aradığımız hastalıklarımıza, çözüm görünmeyen bedensel sorunlarımıza şifa getirecek bir yeniay bu. Kendimizi birkaç gün önceden hazırlamamız gerekiyor. Hangi rahatsızlığımıza çözüm bulmak istiyorsak niyet ederek enerji, meditasyon çalışmalarına yeniaydan birkaç gün önce başlayalım ve yeniay geçtikten birkaç gün sonraya kadar devam edelim. Her türlü ruhsal çalışma, yaratıcı imgeleme şifaya yardımcı olacaktır; enerji çalışmaları, olumlamalar, her türlü meditasyon, dua, namaz, oruç benzeri her türlü çalışma olabilir. Yeniay inançları ifade eden asteroit Poseidon ile de üçgen açı yapıyor. Ruhsal kaynaklı şifa için muhteşem bir dönemdeyiz. Şifa enerjisini çekip kullanmaya çalışalım.

Pegasus Takımyıldızının önemli yıldızlarından biri olan Markab yeniayda Güneş-Ay ile kavuşumda olacak. Bazı araştırmacılara göre Markab baskı altında bile denge ve istikrarı koruyabilmek ile ilişkilidir. Bağımlılıklar, zehirlenmeler, astım ya da solunum ile ilgili sorunlar, alerjiler, zihinsel dengesizlikler, depresyon, böceklerle, hayvanlarla ya da ateşle ilişkili tehlikeler, patlamalar, ateşli hastalıklar etkileri arasında sayılabilir. Yeniay döneminde ruhsal çalışmalar bu etkileri de olumluya çevirmemize yardımcı olacak. Markab ruhsal çalışmalarla etkisi kolayca pozitife dönüştürülebilen bir yıldız. Şans, refah, şeref, aktif bir zekâ, zihinsel ve ruhsal güçler verebiliyor. Tarihe geçecek ilerlemeler ve buluşlar getirebiliyor.

Dört büyük asteroit, kadın ve kadınlar günü

Asteroitler gezegenler arasında serpiştirilmiş gibi Güneş'in etrafında dönen göktaşlarıdır ve bazıları astrolojik olarak önemli etkiler taşır. İlk keşfedilen dört asteroidin de kadınlarla ilişkili olması çok ilginç. 1801 yılında keşfedilen Ceres, kadının anaç ve doğurgan yönünü temsil eder, hemen sonra keşfedilen ikinci asteroit Pallas ise savaşçı kadındır. Sonra hakları korumakla, ilişkilerde dengeyi sağlamakla ilişkili Juno gelir. Son olarak da içsel ateşi ve adanmayı temsil eden Vesta. Hepsi de kadının farklı bir yönünü gösterir. Bu asteroitlerden özellikle Pallas ve Juno kadının kendini birey olarak görmesi ve göstermesi ile ilgilidir. Çalışan, emek katan, yetiştiren, üreten tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Kadınımızın sosyal, kültürel, ekonomik, politik, her anlamda daha da aktif olduğu, şiddet görmediği, hakkını alabildiği nice yıllar, nice çağlar olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...