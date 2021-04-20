Nerdeyse uçaktaki herkesin testi pozitif çıktı

Yeni Delhi - Hong Kong seferini yapmakta olan uçakta yer alan yolculardan en az 49'unun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Haber üzerine Hong Kong, Hindistan'dan gelen tüm uçuşları yasakladığını açıkladı. Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm yolcuların Hindistan tur operatörü Vistara tarafından kaldırılan 4 Nisan uçuşunda yer aldıkları açıklandı.

Haberin yarattığı şokun büyüklüğü Hong Kong'da günlük koronavirüs vakalarının bu rakamdan düşük olmasıyla bağlantılı. Yolculardan 49'unun pozitif çıktığı uçuştaki rakam Hong Kong'un toplam günlük vaka sayısından fazla. Hong Kong ocak ayından beri vaka artışlarını durdurmuş ve salgının yayılımın kontrol altına almayı başarmıştı.

Hong Kong’da bugüne kadar virüs nedeniyle en az 205 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 696 vaka kaydedildi. Hong Konglu yetkililer yaşanan bu olay sonrası Hindistan, Pakistan ve Filipinler'den tüm uçuşları iki hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. Yasak dün itibarıyla geçerli olurken bu ülkeler 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı. Kararda Hong Kong'da N501Y adı verilen İngiltere mutasyonunun bölgede ilk kez rastlanmasının da etkisi olduğu düşünülüyor.

Uçağın normal koşullarda 188 yolcu kapasiteli olduğu ancak bahsi geçen uçakta toplam kaç yolcu olduğu açıklanmadı. Testi pozitif çıkan yolcularla birlikte uçuşta bulunan tüm yolcular Hong Kong'da geçerli olan iki haftalık otel karantinasında kalmak zorunda.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 259 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1761 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 180 bin 530'a yükseldi. Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 127 milyon 129 bin 113 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Hürriyet