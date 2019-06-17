Nerede oy kullanacağım? Seçmen sorgulama nasıl yapılıyor?

İstanbul seçimleri haftaya pazar yapılacak. Yaklaşık 10 milyon seçmen yine sandık başında bir tercih yapacak. Oy kullanacak vatandaşlar ise son kontrollerini yapmak istiyor ve "YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?" sorusunda cevap arıyor.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan seçmenler, hangi okul ve sandıkta oy kullanacakları bilgisinin yer aldığı seçmen kağıtlarını, ikametlerinin bulunduğu muhtarlıklardan temin edebilir