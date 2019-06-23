YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen bugün yeniden sandık başına gidiyor. oy kullanma işlemleri saat 08:00’de başladı. Oyunu hala kullanmamış olanlar ise sıklıkla internette Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? sorularını merak ediyor. İşte YSK seçmen sorgulama işlemleri…

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle bugün yenilenecek İstanbul seçimlerinde 31 Mart’ta kullanılan sandık seçmen listeleri geçerli olacak.

YSK internet sitesinde, yenileme seçiminde oy kullanacak seçmenin, hangi sandıkta, nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgilere ulaşması için YSK’nın sorgu ekranı açılmıştı.

Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım" bağlantısından sorgulayabiliyor.

NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.