Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 21 ilde 63 yerde yağın çıktığını açıkladı ve yangınlardaki son durumu aktardı. Şu ana kadar 3 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenilirken, söndürme çalışmaları devam eden yangınların yerleşim yerlerine ve otellere yaklaşması nedeniyle tedbir amaçlı tahliyeler yapılıyor. Peki, Nerelerde yangın var? Yangın hangi illerde çıktı, devam ediyor mu? İşte son dakika yangın haberleri...





YANGIN HANGİ İLLERDE ÇIKTI, DEVAM EDİYOR MU?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Antalya, Adana, Muğla, Osmaniye ve Mersin başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının devam ettiğini belirtti.

NERELERDE YANGIN VAR? İŞTE SON DAKİKA YANGIN HABERLERİ

MUĞLA

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 13.11’de yangın çıktı. Alevler, kısa süre içinde rüzgârın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı. Yangına 14 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, 1 uçak, 6 helikopter, 6 hizmet aracı, 5 treyler, 5 dozer, 5 orman muhafaza memuru ve 11 teknik personel ve 135 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

BODRUM

Muğla’nın Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda dün saat 14.30’da yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayanan alevlere 6 itfaiye aracı, 8 arazöz ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. Otellere sıçrayan yangın sorası karayolunu alevler sardı. Plajda mahsur kalan turistlerin imdadına tur tekneleri ve bölgede balıkçılık yapanlar yetişti. Bazı tekne sahipleri gönüllü olarak otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

ANTALYA

Manavgat’ın yanı sıra Kepez ilçesinde, sera, AVM ve evlerin yakınındaki çalılık alanda da dün yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve sera alanlarının ortasındaki ot ve çalılık alanda başlayan yangın, hızla büyüdü. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Bir şüpheli yakalandı. Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı.

ADANA

Kozan’da önceki akşam ormanlık alanda başlayan yangın dün de devam etti. Bölgedeki birçok yerleşim yeri alevler içinde kaldı. Aladağ ilçesinde de önceki akşam ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerinin sınırlarına kadar yayıldı.

OSMANİYE

Osmaniye’de 3 ayrı bölgede çıkan yangınlardan 2’si kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine sıçrayan, evlerin ve bahçelerin yandığı, ahırlardaki hayvanların da öldüğü yangının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 2’si serbest bırakıldı.

MERSİN

Aydıncık’ta önceki gün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Tedbir amaçlı 5 köydeki 202 ev boşaltıldı. Silifke’nin Işıklı, Boğsak ve Hırmanlı Mahallesi’nde devam eden yangın, Yeşilovacık Mahallesi’ne de sıçradı. Yangınlara müdahale gece boyu sürdü.

KAYSERİ

Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda önceki gün başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor.