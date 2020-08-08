Nereye atladığınızı iyi bilin

Derinliği bilinmeyen sığ suya atlamak nasıl sonuçlar doğurur?

Plaj ve yürüyüş yollarının tekrar kullanıma açılmasıyla birlikte, gizli tehlike tekrar ortaya çıktı. Derinliği bilinmeyen veya derinliği az olan sulara balıklama atlamak, genellikle kafanın sert zemine çarpması sonucu, vücudumuzdaki tüm kasların kontrollü çalışmasını sağlayan omurilikte hasara sebep olur. Omurilik felcine hatta ölüme bile sebebiyet verebilir. Sığ suya balıklama atlamak, omurilik yaralanmalarında dördüncü sırada yer alıyor.

Çok büyük risk…

Kesinlikle öyle. Boyun bölgesinde yaşanan yaralanmayla birlikte, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, hissizlik, büyük abdest ve idrar sorunları ortaya çıkıyor. Solunum kaslarının etkilenmesine bağlı olarak da solunum problemleri yaşanıyor. Bu tarz durumların sonucu o kadar belirsiz olabiliyor ki iç organlarınıza kadar zarar görebiliyorsunuz. Özetle, kişinin yaşamını derinden etkileyen sonuçlar doğurabilir.

Tüm bu anlattığınız aşamalara gelmeden, suda boğularak ölme riski de var sanırım…

Maalesef bu da çok sık gözlemlediğimiz durumlar arasında yer alıyor. Solunum sistemi, omuriliğe yakın olduğu için, omurlarda yaşanan bir sorun, burada şişme meydana getirerek boğulmaya neden olabiliyor.

ATLAYIŞ YAPACAĞIMIZ SUYU İYİCE ARAŞTIRMALIYIZ

Peki atlarken nelere dikkat etmeliyiz?

Suyun derinliği kuş bakışı belli olmaz. Atlayış yapacağımız suyun altında kaya ya da başka bir cisim olabilir. O yüzden atlayış yapacağımız suyu iyice araştırmalıyız. Sığ su tabelası ve ‘atlayış yasak’ gibi uyarı levhalarının bulunduğu yerlerden ise özellikle uzak durmalıyız. Özellikle gençler arasında balıklama atlayışı yarışa dönüştürmek gibi bir durum var. Bu nedenle çocuk yaştan itibaren bu bilinç aşılanmalı.

Bu durumda yanlış atlama sonucu sakatlanma durumu en çok çocuklarda mı görülüyor?

En çok 12-25 yaş arası genç erkeklerde görüyoruz.

İlk müdahale ve tedavi süreci hakkında bilgi verir misiniz?

Merkezi sinir sisteminin en önemli bölümlerinden biri omuriliktir. Bu bölgenin zarar görmesi, vücudumuzun iskelet sistemini derinden etkilediği için ilk müdahale hayati önem taşıyor. Kişinin, en yakın hastaneye, en kısa sürede götürülmesi gerek. Yanlış bir müdahale hastada kalıcı sorunlara ve hasarın artmasına sebep olur. O nedenle erken dönemde yapılan ödem çözücü uygulamalar ve cerrahi müdahaleler olumsuz etkilenmeyi en aza indirger.

İlk anda neye dikkat edilmeli?

Bireylerin boyun bölgesinde bir sorun yaşandığı için, sudan karaya çıkarılırken sarsılmaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hasta, sudan çıkarılırken mümkünse boynunun hareket etmemesi için boyunluk gibi aparatlar takılmalı. Karaya çıkardığımız zemin de büyük önem taşıyor çünkü vücudumuzun başka yerinde de bir problem oluşmuş olabilir. Düz bir zemin, bu sorunun büyümesini engelleyebilir.

İYİLEŞME SÜRECİNDE MORAL VE MOTİVASYON ÖNEMLİ

Erken müdahale hangi sorunların önüne geçer?

İlk tedaviler ve cerrahi müdahale sonrası uygulanacak erken dönem ve kapsamlı bir rehabilitasyonla kişiler birçok yeteneğini geri kazanabilir. Bire bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi takibinde, fizyoterapist kontrollü egzersiz programları, kişinin kaybettiği birçok yeteneğini geri kazanmasında büyük önem taşıyor.

En başarılı yöntemler neler?

Robotik rehabilitasyon, bu kapsamda hastaların umut ışığı oluyor. Program kapsamdaki tedavide yürüme robotları, el kol ve parmak robotları kullanılıyor. Ayrıca ergoterapi ve hidroterapi uygulamaları, kas kuvvetlendirici, elektrik stimulasyon yöntemlerini içeren kombine tedavilerle de hastaların günlük yaşam fonsiyonlarında maksimal bağımsızlığa ulaşmaları hedefleniyor.

Birçok rahatsızlıkta olduğu gibi, iyileşme sürecinde hastanın psikilojisi de önemli mi?

Elbette. Hastada iyileşme oranı arttıkça kişilerin özgüvenlerinde de tazeleme ve artış oluyor, tedaviye katılım daha da artıyor. Her hastalıkta olduğu gibi moral ve motivasyonun yüksek olması, tedavi başarısı açısından en önemli noktalardan bir tanesini oluşturuyor.

NASIL BALIKLAMA ATLANIR?

Atlayacağınız yerin kenarına ayak parmaklarınızla hafifçe tutunarak dik durun.

Dizleriniz gergin durumdayken belinizi bükün.

Kollarınızı omuz hizasından biraz daha önde olacak şekilde açın.

Avuç içleriniz suya dönük olsun.

Gözlerinizle suyun dibindeki bir noktaya odaklanın.

Baş, gövde ve kollar aynı hizada kalmalı.

Atlayışa geçtikten sonra gövdenizin açısını koruyun. Başınızı kollarınızın arasında tutun. İnişte ayaklarınız suya paralel olmamalı. Güvenli dalışlar!

Güvenli su derinliği iki metredir ama atlama hızı da önemlidir

Güvenli su derinliği ne kadardır?

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nce yapılan araştırmalara göre, güvenli su derinliği iki metre ve üzerindedir. Fakat su derinliği iki metrenin üzerinde de olsa, atlama hızı ve atlanılan bölgenin yüksekliği de yaralanma riskini artırabilir.