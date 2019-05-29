Nereye oy kullanacağım? YKS seçmen sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul seçmeni 23 Haziran'da büyük şehir belediye başkanını belirlemek amacıyla sandık başına gidecek. Yenilenen seçimler sonrası vatandaşlar herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek amacıyla YSK seçmen sorgulama yapıp nerede oy kullanacağını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ