Magazin Nergis Kumbasar sinirlendi: Muhatabı ben değilim

Nergis Kumbasar sinirlendi: Muhatabı ben değilim

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Nergis Kumbasar sinirlendi: Muhatabı ben değilim

Bebek'te görüntülenen Nergis Kumbasar'a Mehmet Ali Erbil’in klibinde oynadığı Ece Ronay’ı taciz ettiği iddiaları sorulunca sinirlendi. Ali KESER / POSTA

08 Ekim 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar önceki gün Bebek Lucca’daydı. Habercileri karşısında gören Kumbasar “Arkadaşlar ne olur çekmeyin makyajım yok” dedikten sonra hızlı bir şekilde maskesini taktı.

'BANA MEHMET ALİ ERBİL'LE İLGİLİ SORU SORMAYIN'

Mehmet Ali Erbil’in klibinde oynadığı Ece Ronay’ı taciz ettiği iddiaları için ise “Bana Mehmet Ali Erbil’le ilgili soru sormayın. Bu olayın muhatabı ben değilim. İşimle ilgili soru sorun” diyerek sinirlendi.


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