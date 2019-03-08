Nergis neden ağladı! 8 Mart Gelinim Mutfakta’da kim elendi?

Gelinim Mutfakta’da 8 Mart heyecanı yaşandı. Haftanın finalinin yayınlandığı 8 Mart Cuma günü heycanlı anlar yaşandı. İzleyenler Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Gelinim Mutfakta’da hafta birincisi kim oldu?sorularını merak ediyor. İşte Gelinim Mutfakta’da elenen ve birinci olan isimleri…

GELİNİM MUTFAKTA’DA NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Mart 2019'da yayınlanan 255. Bölümünde Filiz-Nergis Kaynak, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Tavada Ballı Kadayıf Böreği" için yarıştılar.

Bugünkü bölümde gelinler ve kayınvalideler arasında bitmeyen rekabet oynadıkları oyunlara da yansıdı. Çocukluklarına dönen gelin ve kaynanalar yoğurt yeme yarışması yaptı. Gelinim Mutfakta’da gelin ve kaynanaların oynadıkları oyunlar kahkaha dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da kayınvalideler yemeklere puan verdi. Haftanın en yüksek ve en düşük puanını alan gelinini Fatih Ürek açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da Nergis ve kayınvalidesi filiz haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda etti. Nergis kayınvalidesine kazandığı bileziklerinden birini hediye etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Nergis; “Ben annemi kaybettim ama burda bir kayınvalide kazandım” dedi.

Haftanın birincisi 5 altın bileziğin, gün birincisi ise çeyrek altının sahibi oldu. Öte yandan günün en düşük puanını Gülcan aldı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİMOLDU?

Haftanın puanları belli oldu. Yarışma boyunca izledikleri istikrarlı ve başarılı performans nedeniyle gözler Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım’a çevrildi. Ancak haftanın en yüksek puanını alan gelin bu hafta yarışmaya katılan Güneş Kılıç oldu. Güneş hem günün birşncisi olarak çeyrek altının hem de haftanın birincisi olarak 5 Altın bileziğin sahibi oldu.