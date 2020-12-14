Magazin Nermin Bezmen: Aşkımızı doya doya yaşıyoruz

Nermin Bezmen: Aşkımızı doya doya yaşıyoruz

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Nermin Bezmen: Aşkımızı doya doya yaşıyoruz

Nermin Bezmen yıllar önce eşi Tolga Savacı ile davette tanıştığı an için “Hayatın bana hediyesi” yorumunu yaptı.

14 Aralık 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Nermin Bezmen (64) eşi, çocuklarının babası Pamir Bezmen’i Ocak 2009’da kaybetmişti. 2010’da da oyuncu Tolga Savacı (56) ile aşk yaşamaya başlamıştı. 1 Mayıs 2015’te de nikah masasına oturmuşlardı. Amerika’da yaşayan çift dün tanışmalarının 10’uncu yılını kutladı.

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'Bana bakışını asla unutamam'

Nermin Bezmen, “Bana yaş farkından dolayı ‘10 yıl sonrasını hiç düşündün mü?’ diye sormuşlardı. ‘Hayır’ yanıtını vermiştim. İyi ki anın hürriyetini yaşamışım. Geçmişten pişmanlık, gelecekten endişe bana göre değil. Çünkü ancak böyle korkusuz ve doya doya aşk yaşanır. Tanıştığımız gece Tolga’nın bana bakışını asla unutamam” dedi.


https://www.instagram.com/p/CIty7y1gMny/



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