Türkiye Nescafe çekilişi sonuçları 2022! Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Nescafe çekilişi sonuçları 2022! Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye

Nescafe çekilişi sonuçları 2022! Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nescafe çekilişi sonuçları, 2022 yılının ilk ayı geride kalırken, katılımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük ödül sahibini bulurken, çekilişlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor…

25 Ocak 2022, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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Nescafe tarafından daha önce 3 defa gerçekleştirilen çekilişlerin 4.’sü 2022 yılının Ocak ayında yapılacak. Böylelikle son Nescafe talihlileri de ödüllerine kavuşacak. Ocak ayının son haftasına girilirken, Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, Nescafe çekilişi sonuçları 2022’de son durum…

NESCAFE 4. DÖNEM ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Nescafe 4. dönem çekilişleri 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlere isteyen herkesin katılabilecek.

NESCAFE ÇEKİLİŞİ ÖDÜLLERİ NELER?

Nescafe çekilişlerinde her aylık dönem için

  • 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil,
  • 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve
  • 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ödülü verilecek.  

Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecek.

NESCAFE 4 DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekilişlerden ikramiye kazanan talihliler, 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla, takvimleri 04.02.2022 tarihlerinde www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.

Aynı zamanda asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

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