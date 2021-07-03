Radyo ve TV programları da yapan Neşe Dilekçioğlu, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Şiir kitapları da bulunan Neşe Dilekçioğlu, TRT’den emekli olduktan sonra özel konserler ve TV programlarına devam etti.

NEŞE DİLEKÇİOĞLU KİMDİR?

Aslen Çankırılı olan Neşe Dilekçioğlu, babasının görevinden dolayı Çanakkale Gelibolu da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da bitirdikten sonra 1981’de TRT’nin açtığı yetiştirilmek üzere ses sınavına giren Neşe Dilekçioğlu, 3 senelik stajyerlik döneminin ardından TRT Ankara Radyosuna Türk halk müziği ses sanatçısı olarak göreve başladı.

Fransa, Almanya, Hollanda, Bosna Hersek, Belçika, İtalya, Azerbaycan, Avusturya, Suriye ve Makedonya’da Türk halk müziği konserlerinde başarılı bir temsile imza atarak konserlerden birçok ödülle dönen Neşe Dilekçioğlu, Avusturya’da Birleşmiş Milletler’de Türk halk müziği ve oyunları festivalinde Türk sanatı adına ödüle layık görüldü.

Radyo ve TV programlarının dışında başkent grubunun 2005’te Türk halk müziği yılın sanatçısı ödülü alan Neşe Dilekçioğlu, 2008’de şehit anneleri derneği gönüllü anne ödülünü aldı. Bu ödüle gönüllü olarak katıldığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da askerlere verdiği moral konserleriyle gösterdiği üstün çaba sebebiyle layık görülen Neşe Dilekçioğlu, Çankırı ve Azerbaycan’dan türküler derleyip TRT repertuarına kazandırdı.

Eldivan’ın Kirazı, Güvercin Başlı Gelin, Ejder Emmi, Aygız Sen Haralısan, Beyaz Geceler, Bilmem Feleğin Kastı Ne?, Kız Saçların Saçlarındır gibi eserleri seslendiren Neşe Dilekçioğlu’nun ayrıca Hüzün Çiçeği ve Bir Yanım Deniz adında şiir kitapları da bulunuyor.

Art de Pürneşe programıyla yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği müzik programına imza atan Neşe Dilekçioğlu, 2007’de TRT’den emekli olduktan sonra özel konserlerine ve TV programlarına devam etti.

GAPOLAY GAZETESİNDE YAZILAR YAZIYOR

Neşe Dilekçioğlu gündemdeki konularla ilgili yazılarıyla bundan böyle Gapolay’da yazılar yazacak. Sanat camiasının ve siyaset dünyasının hanımefendilerinden bir olarak gösterilen Neşe Dilekçioğlu, makale yazma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘’Bu toplumun, halkın bir parçasıyız’’ diyen Neşe Dilekçioğlu, okudukları türkülerle, şarkılarla, şiirlerle müzik diliyle her zaman beraber olduklarını vurgulayarak, bu topluma Atatürk'ün ‘Sanatçı ışığı alnında ilk hissedendir’ veciz sözüne uygun olarak aydınlatmak, siyaset insanları gibi önderlik etmek gibi görevlerinin bulunduğunu söyledi.

Her iki tarafın da halkını uyarıcı görevleri olduğundan bahseden Neşe Dilekçioğlu, bundan hareketle sanatının dışında yazma sanatı ile halkı bilinçlendirmeye devam edeceğini açıklayarak, buna katkı sundukları için GAP olay yönetimi ve ailesine teşekkür etti.