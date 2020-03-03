1983’te Türkiye, 1984’te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, eski eşi Ark Gurdikyan’dan olan üçüzleri Alin, Lara ve Selin’in eğitimi için ABD’ye yerleşmişti. Neşe Erberk uzun bir sürenin ardından İstanbul’a döndü. Türkiye’deki anaokullarını denetlemek amacıyla geldiğini, işleri bitince yeniden Miami’ye gideceğini söyledi.

Topuklu yasağı

Nişantaşı City’s’de alışveriş yapan Neşe Erberk 36 yıl sonra bir itirafta bulundu. “1983’ün yılbaşı gecesiydi. 18 yaşındaydım. Rahmetli Zeki Müren ile dans ettim. Çok heyecanlıydım. Tir tir titredim. İlk defa söylüyorum; Zeki Müren ile aynı boyda görünmemizi istedikleri için topuklu ayakkabı giymemi yasaklamışlardı” dedi.

***Neşe Erberk 1.75 santim. Zeki Müren 1.74 boyundaydı.





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