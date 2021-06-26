Adapazarı Ankara Caddesi’nde 1954 yılında kurulan 3 metrekarelik Minik Büfe iki kişinin ayakta zor durduğu bir bayi olmasına rağmen o dönem şans oyunlarında ‘Uğurlu Gişe’ olarak tanındı. 1999 depremi sonrası hemen yanı başındaki Soğanpazarı Caddesi üzerindeki yeni yerine taşınan Minik Büfe, son dönemde Doyuran Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisi Aytaç Doyuran tarafından işletiliyor. Yıllardır minik Büfe’yi diğer şans oyunu bayilerinden ayıran özelliği ise bayi Aytaç Doyuran’ın müşteri ile kurduğu neşeli iletişim. Birçok müşterisini ismen tanıyan ve hangi oyunları tercih ettiğini bilen Doyuran, yeni oyunları müşterilere tanıtmak için de özel çaba harcıyor.

MÜŞTERİNİN DİKKATİNİ ÇEKİP OYUNLARA İLGİYİ ARTIRIYOR

Aytaç Doyuran, bayi olarak müşterilerin dikkatini çekmek ve yeni oyunlara farkındalık yaratmak için zaman zaman esprili taktikler kullanıyor. Son olarak da Kazı Kazan’ın yeni oyunlarından “Altın Yumurta”yı müşterilerine kolay anlatmak için de dükkanın kapısına ‘Tavuklu Kazan’ esprili bir afiş astı. Aytaç Doyuran bu satış stratejisini şöyle anlattı: Sisal Şans sonrası dönemde Milli Piyango oyunlarına çok çeşitlilik geldi. Kazı Kazan da yeni dönemde lokomotif oyunumuz oldu. Müşterilere alıştığı Kazı Kazan oyunlarının yanında yeni oyunları tanıtmak için bir slogan düşündüm. Kartın üzerindeki tavuk da dikkatimi çekince bunu ‘Tavuklu Kazı Kazan’ olarak sunmaya karar verdim. Böylece Altın Yumurta oyunumuzun sevimli tavuğunu ön plana çıkararak iyi bir iletişim sağladık. Özellikle orta yaş ve üzeri müşterilerimizi bu şekilde Altın Yumurta oyunumuza çekmiş olduk. 2016’da Sayısal Loto’dan büyük ikramiyeyi biz kazandırdık. İkramiye bedeli o zamanın parası ile 1 milyon 635 bin liraydı. O dönem bunu da çok esprili şekilde tanıtarak neşeli ve güleryüzlü bayi olarak Sakarya’da öne çıkmıştık.

OYUNLARDA FREKANS VE ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Oyunlardaki çekiliş sayısının artması ilgiyi canlı tutuyor. Eskiden Sayısal Loto oyunu sadece temelde Cumartesi günleri satış hedefleyen bir oyunken artık haftanın üç günü çekiliyor. Bu da oyunseverlerin ve bizlerin haftada üç gün heyecan yaşamamızı sağlıyor. Hem bayi olarak bizler hem de oyunseverler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri adrenalin salgılıyoruz. Sisal Şans dönemi ile birlikte sadece oyun frekansları artmadı, oyun çeşitliliği de arttı. Kazı Kazan oyunları özellikle satışlarımıza büyük katkı veriyor. Ben ilerleyen dönemde yeni yeni oyunlarla hem sektörün büyümesini hem de bizlerin gelirlerin artmasını temenni ediyorum.

Haber ve fotoğraflar: Ramiz Kaan OKTAR/DHA