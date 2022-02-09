Neşet Ertaş Sözleri! Aşk, Sevgi, Kısa ve Uzun Sözler

Neşet Ertaş sözleri, aşk ve sevgi ateşini yüreğinde taşıyan pek çok kişi tarafından sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Samimi duygularını kelimelere döken ve her okuyanın ve dinleyenin etkilendiği Neşet Ertaş’ın sözlerini bir araya getirdik…

NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ! AŞK, SEVGİ, KISA VE UZUN SÖZLER

İlimsizlik bilgisizlik yüzünden. Cehalet hortlayıp çıkar mı çıkar? Sevgisizlik saygısızlık yüzünden İnsan insandan bıkar mı bıkar?

Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın.

Kadın insandır. Biz erkekler ise insanoğlu.

Ağla sazım ağlanacak zamandır.

Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.

Gönül Mecnun olmuş çölde geziyor.

Kendini bilen bilmeyenin kusuruna bakmaz!

Sevgi dünyasına yalan girmez, gönülden sevmeyen Hak'ka eremez.

Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.

Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.

Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın.

Güneşe gülle at, karartır mı hiç? Allah sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan olan insan darıltır mı hiç? Haksızlık haksızın özünden olur.

Eğer ben öldüğümde bir çuval unum kalmışsa, ben suç işledim demektir…

Namerde muhtaç olmayacak ve ömrünü tamamlayacak şekilde bir ekmek parası lazım. Bunun fazlası, fazladır. İnsan tam ömre göre ölçmeli onu. Bugün son ekmeğini yeyip ölmeli, artan bir şey kalmamalı.

Hak bildiğim yoldan ayrı gitmedim, koğular getirip gıybet etmedim, gönülleri kırıp can incitmedim, bir garip sazımı çaldım giderim.

İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.

Kalpten kalbe bir yol vardır. Gözünen görünmez sırdır.

Şeytanca hiçbir şey çalmadım, hırsızlamadım. Ne aldımsa ne verdimse aşk ile aldım, aşk ile verdim karşımdakine.

Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.

Ben diyorum ki, insan ve insanoğlu var. Ayrımcılığın sonu kavgadır, kavganın karı var mı?

Gönül kimi severse, aşk onda güzeldir.

Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.

Ulu arıyorsan, Analar ulu Sevmişiz Gönülden, Olmuşuz Kulu Analar insandır, Biz İnsanoğlu.

Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur! …

Kalpten kalbe bir yol vardır…Görülmez.

İnsanın sevdiğini kaybetmesi, dişini kaybetmesi kadar ilginçtir. Acısını o an yaşar, yokluğunu ömür boyu.

İsterim ki bu dünyada, Hiç kimse cahil kalmasın, Okusun ilmin kitabın, Cahilden akıl almasın.

Can yakıp da kalp kırma. Senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün.

Kusur görenindir.

İnsanın derdi ne kadar büyük olursa gülüşü o kadar sıcak olurmuş, o dert güzelleştirirmiş onun yüreğini. Öyle derler, bizim buralarda. O derdin büyüklüğü neye göre ölçülür biçilir bilmem ben. Fakat birinin gülüşünün sıcaklığını hissettim mi, anlıyorum ki derdi çok. Güzelleşmiş derdiyle.

Sevgi dünyasına yalan girmez. Gönülden sevmeyen hakka eremez.

Gurbette olanların hiçbiri mutlu değil ben mutluyum diyene rastlayamazsın. Neden? Gurbet herkesin içinde taş gibidir.

Ağaçtan düşen yaprak nasıl kurumaya mahkumsa, Gönülden düşen insan da unutulmaya mahkumdur.

Akordu bozuk sazdan, ağzı bozuk kızdan, Menfaati için seni silen dosttan hayır gelmez.

Sen beni gülünce, mutlu mu sandın, Yalandan yüzüme gülen dünyada.

Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.

Halden anlamayanı kendi haline bırak, Zaman ona halini anlatır kurban olduğum...

Birisi var etti beni, birisi yar etti beni

Gölgeye Girenin Gölgesi Olmaz

İnsana lazım olan iki sokum ekmek ve yatacak bir yer fazlası haramdır.

Sadık bir yâr bulup yaşa, Onun dışındakiler boşa, El aklıyla gezen başa, Bin bir türlü hâl gelir.

Aşkınan Çalışan Yorulmaz

İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğiyle taşır.

Dünyada hiçbir şey bizim değil, bizim olan verdiğimiz emektir.

Bir de şu var; Gönlün'ün eşini bulan garip değildir.

İncinmiş olanın ahı, nereye gitse bulur sahibini.

Ne söyleyim şu dünyanın haline dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı, şu insanlar bölüşmüşler dünyayı Hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı.

Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.

Özü gülmeyenin yüzü güler mi?

Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikâyet edelim.

Her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün.

Can yakıp da kalp kırma. Senin de gül benzin solacak bir gün.

Mühür gözlüm, seni elden sakınırım kıskanırım.

Darda kaldım diye umutsuz olma, yok iken dünyayı var eden vardır.

Ahu gözlerini sevdiğim dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.



