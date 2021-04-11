Neshe Latin Amerika gündeminde
NESHE, bir süre önce yayınladığı ilk global teklisi ‘Hijo de la Noche’ ile müzik dünyasında dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
11 Nisan 2021, Pazar 10:38 Son Güncelleme:
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NESHE şimdilerde ise Latin Amerika’nın gündeminde. Kolombiya’nın en önemli kanallarından ‘Canal RCN’ Cali y el Dandee, Juanes, Bad Gyal, Mon Laferte gibi önemli sanatçıların yanında NESHE ve ‘Hijo de la Noche’ye yer verdi. Kolombiya’nın en ünlü radyosu ‘RCN’ başta olmak üzere, Peru ve Meksika’da da radyo programlarında özel konuk olarak ağırlanan NESHE, akıcı ispanyolcası ile de büyük takdir topladı.
Neshe farklı tarzı, yüksek donanımı, güzelliği ile uzun vadede ülkemizi yurtdışında temsil edecek önemli bir isim olacağını adeta şimdiden kanıtlıyor.