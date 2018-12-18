Nesli tehlike altında olan 'beyaz kürklü gelincik' görüntülendi

İlçe merkezinde esnaflık yapan Sidar Şan (24), arkadaşlarıyla gezmeye gittiği Munzur Vadisi'nde çevreyi izlerken beyaz kürklü bir hayvana rastladı.

Şan'ın, cep telefonu ile çektiği görüntüler incelendiğinde, beyaz kürklü hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan gelincik olduğu anlaşıldı.

Sidar Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin bitki ve hayvan çeşitliliği açısından son derece zengin bir il olduğunu söyledi.

''İLK DEFA GÖRDÜK''

Şehrin arazi yapısı itibarıyla doğayla iç içe olduğunu belirten Şan, "Tunceli'de özellikle Munzur ve Pülümür Vadilerinde vatandaşlar profesyonel kameralara ihtiyaç duymadan cep telefonlarıyla yaban keçisi, kurt, ayı, domuz, tilki, su samuru, vaşak gibi pek çok hayvanı görüntüleyebiliyor. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz." dedi.

İlk defa gelincik gördüklerini anlatan Şan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarla Munzur Çayı kıyısında ilk defa doğal ortamında gördüğümüz ve çok hızlı hareket eden bu canlıyı arkadaşımın uyarısıyla cep telefonum ile kaydettim. Canlının ilk önce ne olduğunu bilemedik ve kendi aramızda tahminler yürüttük. Beyaz kürklü bu canlının gelincik olduğunu öğrendik. Biz meraklı gözlerle onu izlerken o da kaçmak yerine bize poz verdi. Çok sevimli hayvanmış."

''GÖRÜNTÜLEMEK ÇOK ZORMUŞ''

Şan, bu gelinciğinin görüntülenmesinin zor olduğuna dikkati çekerek, "Gelincik gündüz yuvasında saklandığı ve gece avlanmaya çıktığı için görüntülenmesi çok zormuş. Biz şanslıymışız hem izledik hem de görüntüsünü çektik." ifadelerini kullandı.

Sidar Şan, doğanın ve canlıların korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA