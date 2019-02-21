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Nesli tükendi sanılan kaplumbağa türü yeniden ortaya çıktı

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndan Fernandina'da, en son 100 yıl önce görülen ve neslinin tükendiği sanılan bir kaplumbağa türüne rastlandığı bildirildi

21 Şubat 2019, Perşembe 20:36
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Nesli tükendi sanılan kaplumbağa türü yeniden ortaya çıktı

Ekvador Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, Galapagos Milli Parkı ve Galapagos'u Koruma Kuruluşu tarafından yürütülen ortak bir keşif sırasında, 100 yaşından büyük olduğu sanılan dişi bir Fernandina Dev Kaplumbağası'nın canlı bulunduğu duyuruldu.

Adada türe ait daha fazla kaplumbağa olduğunu düşünen çevrecilerin, dev kaplumbağayı, Santa Cruz Adası'ndaki bir hayvan besleme merkezine götürdükleri belirtildi.

SON OLARAK 1906 YILINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Canlı bir Fernandina Dev Kaplumbağası'nın, en son 1906 yılında görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Fernandina Dev Kaplumbağası'nı, kritik tehlikede ve muhtemelen nesli tükenmiş türler arasında listeliyor.

Galapagos Adaları, 1979'da UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı ilan edilmişti.

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