Doğa Nesli tükendi sanılan kelebek 60 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılan kelebek 60 yıl sonra ortaya çıktı

Doğa

Nesli tükendi sanılan kelebek 60 yıl sonra ortaya çıktı

İngiltere’de 1960’larda nesli tükendiği düşünülen bir kelebeğe yeniden rastlandı. İngiliz Kaplumbağa Kabuğu cinsi kelebeğin iki düzine larvası bulundu. Neslini yeniden sürdürmesi sağlanacak. Bu kelebeklere, Hollanda’da başlayan karaağaç hastalığından sonra rastlanmamıştı.

18 Temmuz 2021, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Britanya'da neslinin tükendiği zannedilen kelebek türü, yarım asır sonra yeniden görüldü. Büyük Kaplumbağa Kabuğu cinsi kelebeğin, 1960'larda karaağaç hastalığı, iklim değişimi ve parazit gibi nedenlerden yok olduğuna inanılıyordu.



Dorset'teki Isle of Portland adasında bir grup araştrımacı tarafından iki grup larva tespit edildi. Bu larvaların 60 yıl sonra görülen ilk larva kolonisi olması umuluyor. Kelebekler ortaya çıktıkları zaman sarı-kahverengi olacaklar ve kanatlarının etrafında mavi desenler olacak.

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